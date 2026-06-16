Франція

Парижани вже вивчають альтернативні кандидатури на випадок зриву переговорів із нинішнім наставником Комбуаре.

Керівництво ФК Париж розглядає можливість призначення колишнього головного тренера Челсі Ліама Росеньйора. Про це повідомляє Footmercato.

Попри успішне завершення сезону під керівництвом Антуана Комбуаре, майбутнє наставника в паризькому клубі залишається невизначеним. Досвідчений фахівець очолив команду по ходу кампанії та допоміг новачку Ліги 1 комфортно зберегти місце в елітному дивізіоні, фінішувавши на 11-й сходинці турнірної таблиці.

Втім, переговори щодо нового контракту зайшли в глухий кут. За даними джерела, Комбуаре наполягає на угоді до літа 2028 року, тоді як керівництво клубу поки не готове погодитися на такі умови. Через це Париж уже почав аналізувати запасні варіанти.

Одним із головних кандидатів у шортлисті вважається Ліам Росеньйор. Англійський спеціаліст добре знайомий із французьким футболом завдяки роботі в Страсбурі, а після відходу з Челсі перебуває без клубу. У Лондоні його каденція виявилася невдалою та тривала трохи більше трьох місяців.

Також повідомляється, що раніше Париж намагався запросити Бруно Женезіо, однак той уже досяг домовленості з Марселем. Паралельно клуб активно працює над літнім підсиленням складу та планує підписати чотирьох-п'ятьох нових футболістів, виділивши на трансфери близько 50 мільйонів євро.

Цікаво, що зовсім нещодавно повідомлялося, що Росеньйор не планує повертатися до тренерської роботи найближчим часом і навіть відмовив Ніцці.