Германия

Вашему вниманию очередная подборка от Youtube-канала чемпионата Германии.

Чемпионаты по-прежнему приостановлены, и нам с вами приходится наслаждаться лишь просмотром матчей в записи, обзорами или же подборками.

Вашему вниманию нарезка лучших оборонительных действий от лучших защитников Бундеслиги.

Видео:

Также смотрите топ-5 лучших сейвов Бундеслиги в текущем сезоне.

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