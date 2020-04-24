Вашему вниманию очередная подборка от Youtube-канала чемпионата Германии.
Давид Алаба, фото: Скриншот
24 апреля 2020, 22:31
Чемпионаты по-прежнему приостановлены, и нам с вами приходится наслаждаться лишь просмотром матчей в записи, обзорами или же подборками.
Вашему вниманию нарезка лучших оборонительных действий от лучших защитников Бундеслиги.
Видео:
Также смотрите топ-5 лучших сейвов Бундеслиги в текущем сезоне.
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