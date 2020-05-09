Германия

Football.ua вспоминает самые яркие события и высказывания легендарного тренера Юппа Ханнкеса, которому именно сегодня, 9 мая, исполняется 75 лет.

Юпп Хайнкес оставил настолько яркий след в футболе, что навсегда обеспечил себе место в истории этой великолепной игры. Возможно, не каждый навскидку назовет его в тройке самых известных представителей футбольной Германии, но если начать вспоминать вдумчиво, то обойтись без Хайнкеса не удастся.

Чтобы одной короткой фразой описать все ценность нынешнего юбиляра, достаточно вспомнить характеристику, которую ему дал еще один легендарный немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр:

Бавария призывала Хайнкеса на свой тренерский мостик ЧЕТЫРЕ раза, когда у одного из самых стабильных клубов планеты вдруг возникали проблемы. И Юпп, подобно какому-то герою из американских комиксов, появлялся, все исправлял, и оставлял преемнику в наследство очередную версию идеально отлаженной машины.

При этом Хайнкесу удавалось не только навести порядок в мюнхенском хозяйстве, но и основательно пополнить трофеями клубный музей: Лига чемпионов (2013), Бундеслига (1989, 1990, 2013, 2018), Кубок Германии (2013), Суперкубок Германии (1987, 1990, 2012). Если же сюда еще добавить Лигу чемпионов (1998) и Суперкубок Испании (1997) с Реалом и Кубки Интертото (2003, 2004) с Шальке, то коллекция вырисовывается более, чем внушительная.

Но Хайнкес уже обеспечил себе место на страницах футбольной истории еще до того, как решил стать тренером. Форвард Боруссии М (309 матчей во всех турнирах, 232 гола), Ганновера (101, 35) и сборной ФРГ (39, 14) стал чемпионом Европы (1972), чемпионом мира (1974), выиграл Кубок УЕФА (1975), Кубок Германии (1973) и четырежды становился чемпионом ФРГ (1971, 1975, 1976, 1977).

Впрочем, классных футболистов в Германии всегда хватало, да и чемпионами мира и Европы ее не удивишь, а вот чтобы такой титулованный игрок стал выдающимся тренером, это уже встречается намного реже.

Чемпионат мира 1974 года стал одновременно и триумфом, и самым большим разочарованием для меня



– Будучи игроком, я ненавидел, когда меня меняли.

– По себе знаю, что нападающие всегда эгоисты, которые очень трепетно заботятся о своей результативности.

– В свое время я играл на высшем уровне, поэтому прекрасно знаю, с какими трудностями сталкиваются футболисты.

– Я начинал турнир игроком стартового состава, но, после двух матчей, из-за травмы сидел на скамейке. Так что чемпионат мира 1974 года стал одновременно и триумфом, и самым большим разочарованием для меня.

Закончив карьеру в Боруссии М, Хайнкес остался в клубе сначала ассистентом, а потом преемником еще одной легенды немецкого тренерского цеха Удо Латтека, но за восемь лет не смог выиграть с "жеребцами" ни одного титула, хотя несколько раз был близок к этому как на внутренней, так и на международной арене.

Тем не менее, ему удалось обратить на себя внимание Баварии, причем, как говорят, снова не обошлось без "протекции" Латтека, который порекомендовал в качестве своего преемника Юппа.

Естественно, тут уже пошли и трофеи, ведь надо ухитриться не выиграть с Баварией ничего за несколько лет. Вот только на европейской арене успехи ограничивались вылетами на ближайших подступах к вершинам, что немного раздражало генерального менеджера клуба Ули Хенесса, и когда в октябре 1991 года Бавария скатилась на 12-е место, Хайнкесу указали на дверь. Вскоре Хенесс об этом пожалеет...

– Думаю, в Германии более сложной, чем тренер Баварии, является только должность федерального канцлера.

– Футболисту Баварии приходится не только безупречно играть, но и быть безупречным в повседневной жизни. Это двойная нагрузка, которая сильно изматывает.

– Бавария всегда на вершине, поэтому все остальные клубы особенно сильно настраиваются именно на нас.

Неожиданно для многих Хайнкес оказался в Испании, где стал лишь третьим немецким тренером (Хеннес Вайсваллер и Удо Латтек работали в Барселоне), и возглавил Атлетик. С перерывом на один сезон (без особого успеха вернулся ненадолго в Германию — в Айнтрахт Ф) герр Юпп провел на Пиренеях 8 лет (7 — в Испании и 1 — в Португалии, в Бенфике). И это оказало определенное влияние на его взгляды на то, каким должен быть футбол.

Выводя Атлетик, а затем и скромный Тенерифе в еврокубки, Хайнкес обратил на себя внимание самого Реала. Однако сезон-97/98 в Мадриде стал единственным. Несмотря на то, что немец смог вернуть трофей Лиги чемпионов на Сантьяго Бернабеу впервые с 1966 года, вылет из Кубка короля а 1/8 финала и четвертое место в чемпионате были расценены как провал.

В 2003 году Хайнкес вернулся в Германию и большее ее уже не покидал.

Если бы меня не уволили из Реала, то я сам подал бы в отставку

– Столько лет проработать в Испании — это солидный показатель.

– Когда я работал в Мадриде, то уже в декабре знал, что уйду. И если бы меня не уволили, то я сам подал бы в отставку.

– Я знаю испанский футбол очень хорошо, поскольку слежу за ним очень внимательно даже после того, как покинул страну.

Не слишком успешный период в Шальке закончился увольнением в сентябре 2004 года, после чего Юпп взял паузу до мая 2006-го. Увы, возвращение в родную Боруссию оказалось кошмарным. Перед тем, как Хайнкеса уволили в январе 2007 года, ему приходилось прибегать к защите полиции от недовольных 17-м местом болельщиков.

Естественно, такое прощание с командой, в которой он дебютировал и как игрок, и как тренер, стало серьезным ударом для нашего героя, однако даже в такой ситуации он сумел уйти красиво. Отказавшись от компенсации за досрочный разрыв контракта, положенной ему согласно условиям соглашения, Юпп в день увольнения подогнал выданную ему клубом машину, вычищенную до блеска и с полным баком бензина, к офису Боруссии и ушел...

– Я провел 23 года в Боруссии, Менхенгладбах — мой родной город. Но теперь цикл замкнулся, хотя не о таком расставании я думал.

Снова уйдя на "самоизоляцию" на два года, Хайнкес неожиданно откликнулся на просьбу о помощи Баварии. После увольнения Юргена Клинсманна мюнхенцы оказались перед реальной перспективой пролететь мимо Лиги чемпионов, но четыре победы и ничья в последних пяти матчах, на которые вызвали Юппа, позволили Баварии занять второе место.

Кто знает, возможно, если бы побед было пять, и в итоге баварцы смогли бы догнать финишировавший с преимуществом в два очка Вольфсбург, Хайнкес уже никуда бы не уходил из Баварии. Однако он подписал двухлетний контракт с Байером и оставил себе возможность в третий раз войти в одну и ту же "реку".

С "фармацевтами" Хайнкес начал очень лихо, в начале первого леверкузенского сезона выдав рекордную для клуба 24-матчевую беспроигрышную серию, реально претендуя на чемпионский титул в борьбе с Баварией, но, проиграв в марте Нюрнбергу, "сдулся" и финишировал четвертым.

В следующем сезоне Хайнкес таки обставил Баварию в турнирной таблице, правда, финишировал он вторым, уступив "салатницу" Боруссии Д, а мюнхенцы — третьими.

Третье пришествие в Баварию выдалось для клуба и его нового-старого тренера самым успешным. И это касается не только трофеев (Лига чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии), но и возможности для Хайнкеса построить, наконец, свою "команду мечты".

В первом сезоне Боруссия Д еще сохранила за собой чемпионскую позицию, но тогда Бавария только брала разгон. В следующем "шмели" вынуждены были отдать "серебряную салатницу", да еще и уступили конкуренту в финале Лиги чемпионов. При этом не стоит забывать и эпичное полуфинальное противостояние с Барселоной, которое Бавария выиграла со общим счетом 7:0!

Финальный матч против Штутгарта в Кубке Германии должен был стать последним для Хайнкесса не только в Баварии, но и в тренерской карьере. Свой пост Юпп отдавал в надежные руки Хосепа Гвардиолы.

Однако судьбой ему было уготовано еще одно триумфальное возвращение.

Чтобы выиграть Лигу чемпионов, иногда нужны и "правильные" арбитры

– Если ты из Баварии и проиграл Боруссии Д, то не жди милости от прессы.

– Главное кредо Баварии — никогда не сдаваться.

– Бавария знает, что значит праздновать по-настоящему.

– Весь мир убедился, что никакими средствами невозможно заставить Баварию продать игрока, если сама Бавария этого не хочет.

– Когда ты возглавляешь топ-клуб, тебе приходится налаживать отношения не только с руководством и игроками, но еще и с прессой, болельщиками и еще Бог знает с кем. Порой это напрягает, но без этого — никак.

– Чтобы выиграть Лигу чемпионов нужен талант тренера, отличные футболисты, удачный жребий и, иногда, "правильные" арбитры.

– Если ты выиграл Лигу чемпионов, то о тебе узнает вся планета. Но победа на чемпионате мира — это уже совсем другой уровень.

В октябре 2017 года после увольнения Карло Анчелотти Бавария в четвертый раз призвала на помощь своего Супермена.

Из 26-ти матчей в Бундеслиге под руководством Хайнкеса в сезоне-2017/18 Бавария выиграла 22, проиграла 3 и 1 раз сыграла вничью, и, что неудивительно, стала чемпионом. В Лиге чемпионов Хайнкес провел 10 матчей: 7 побед, 2 ничьи и единственное поражение — в полуфинале от Реала.

Несмотря на все попытки Ули Хенесса уговорить тренера остаться еще хотя бы на сезон-2018/19, но свое решение уйти Хайнкес так и не изменил.

Герр Юпп посчитал, что больше не сможет быть так же полезен клубу, как и раньше, а работать тренером вполсилы, а уж тем более исполнять роль «свадебного генерала» в правлении клуба — это не для него.

Футбол меняется, но мои принципы остаются неизменными

– Я был уверен, что в 2013 году окончательно завершил тренерскую карьеру.

– Если я принимаюсь за какую-то работу, то выкладываюсь на все 100 процентов.

– Ни одна команда не может пройти сезон, постоянно пребывая на пике формы.

– Трудней всего играть против команд, у которых силен моральный дух и есть страсть к победе.

– В командном спорте все личные амбиции игроков должны быть забыты.

– Количество нападающих никак не влияет на то, насколько атакующий стиль у команды.

– Для меня, как тренера, всегда было важно не просто сплотить команду, но и найти правильный баланс между защитой и нападением.

– Я не знаю, что такое "универсальный игрок". Для меня существуют четко определенный позиции и конкретные характеристики каждого игрока.

– Полузащитник должен уметь действовать на нескольких позициях.

– К каждому сопернику необходимо относиться с максимальным уважением, особенно если речь идет о Лиге чемпионов.

Тренер и команда должны быть единым целым

– Не очень умно удерживать в команде игрока, у которого остался год по контракту и который не скрывает своего желания уйти.

– Настоящий тренер никогда не согласится с ситуацией, когда на его решения кто-то может повлиять.

– Богатые клубы, которые не умеют считать деньги, никогда меня не интересовали.

– У меня не было желания возглавить сборную Германии.

– Мне всегда было интересно, что когда Бундеслигу обсуждают где-то за границей, то в первую очередь говорят о стадионах, затем о семейной и дружеской атмосфере, а уж потом о собственно футболе.

– Немецкий футбол очень сильно отличается от южноамериканского, и нет смысла пытаться выяснить, какой из них лучше.

За свою карьеру Хайнкес встречался с великим множеством хороших, блестящих и великих футболистов и тренеров. Есть у него и свои "любимчики".

– Арьена Роббена никогда не надо было заставлять работать. Иногда его приходилось останавливать.

– Роббен играет не ради денег (в них он не нуждается), а ради удовольствия.

– То, как играет Криштиану Роналду, совершенно невероятно! Я очень уважаю его за то, чего он сумел достичь в своей карьере.

– Трудно требовать большего от Крооса, когда он играет "под" Модричем.

– Не бывает идеальных нападающих. Даже Герд Мюллер имел свои слабости.

– Роберт Левандовски постоянно нацелен на ворота, даже когда повернут к ним спиной. Это его самое ценное качество.

– Марко Ройс — один из тех, кто "делает разницу". Но в любой сильной команде есть игроки, которые могут решать судьбу матчей.

– Играть должны лучшие, и ни возраст, ни другие факторы не должны на это влиять. Даже Рибери не было гарантировано место в составе: не готов — не играешь.

– Поль Погба обошелся Манчестер Юнайтед в 105 миллионов евро. И разве он того стоил?

– Я считаю Буффона одним из лучших голкиперов всех времен и уважаю его как человека. Для меня он — легенда.

– Даже если ты топ-футболист, тебе всегда есть чему научиться.

– Я восхищался Зинедином Зиданом, когда он был футболистом, теперь восхищаюсь Зизу-тренером. Особенно меня поражает его умение делать свою работу, сохраняя абсолютное спокойствие.

– Арсен Венгер не только помог Арсеналу выиграть множество титулов, он еще и сумел создать свой, совершенно фантастический стиль.

– Пеп Гвардиола умеет добиваться успеха, где бы ни работал. От всей души желаю ему успехов!

– Я уважаю Томаса Тухеля за тот путь, который он прошел за свою тренерскую карьеру. Думаю, когда-нибудь он сможет успешно работать в Баварии.

– Футбол давно потерял свой прежний дух.

– Мне не нравится то, что в футболе слишком часто стали использовать слово "месть".

– Современный футбол — это бизнес, в котором результат нужен как можно скорее. Ни у кого не хватает терпения. Но, пожалуй, подобное можно наблюдать не только в футболе, а вся жизнь стала такой.

– За более полувека в футболе в качестве игрока и тренера я понял одно: я никогда не стану футбольным функционером. Это точно не мой мир.

– Нам нужны болельщики, поэтому я сторонник умеренных цен на билеты.

– Матчи без зрителей, без "атмосферы" – это плохо для футбола.

– Возраст — это только число и ничего больше. Некоторые и в 45 чувствуют себя стариками.

– Все решения, касающиеся моей карьеры, я принимал самостоятельно.

– Я стараюсь быть все время занятым: у меня есть хобби, спорт, домашние животные и огромный сад.

– Пожалуйста, относитесь ко мне и моей работе с уважением.

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