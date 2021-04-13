Лига Чемпионов. Новость

Немецкий полузащитник дал комментарий перед игрой с Боруссией Д.

В рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА состоится встреча между дортмундской Боруссией и английским Манчестер Сити.

Илкай Гюндоган отметил уникальный талант Эрлинга Холанда, а также выразил уверенность, что Манчестер Сити достоин полуфинала Лиги чемпионов.

"Холанд? Это выдающийся талант, отличный футболист. Он много забивает, силен физически, быстр и никогда не испытывает проблем с мотивацией. Холанд всегда находит свободное пространство и доставляет проблемы обороне любой команды. Его статистика в Бундеслиге и Лиге чемпионов говорит сама за себя. А ведь он так молод и еще будет прогрессировать! Лично я с Эрлингом не знаком. Но у него есть все, чтобы забраться на вершину.

Мне очень важно, чтобы мы сделали следующий шаг и вышли в полуфинал. Дело не только в неудачах на стадии 1/4 финала в прошлых розыгрышах. У меня высокие ожидания от себя и своих товарищей по команде. Я знаю, что у нас очень сильная команда, которая заслуживает выхода в 1/2 финала. Мы должны были сделать это раньше, но нам все время чего-то не хватало. Порой в дело вмешивались индивидуальные ошибки, которые приводили к голам в наши ворота. Было очень обидно", — приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.

Матч Боруссия Д — Манчестер Сити состоится 14 апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.