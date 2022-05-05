Баварія на своєму офіційному сайті представила новий комплект ігрової форми на наступний сезон-2022/23.

Нова форма чемпіонів німецької Бундесліги дуже схожа на діючу, але її характерною рисою є горизонтальні білі смуги різної товщини та розташовані на різній відстані один від одного.

Нагадаємо, технічним спонсором команди є компанія Adidas, а на грудях є титульний спонсор T-Mobile. Також на лівому рукаві є логотип компанії Qatar Airwaves.

Раніше повідомлялося, що Баварія не продасть Левандовські цього літа.