Баварія на своєму офіційному сайті представила новий комплект ігрової форми на наступний сезон-2022/23.

Нова форма чемпіонів німецької Бундесліги дуже схожа на діючу, але її характерною рисою є горизонтальні білі смуги різної товщини та розташовані на різній відстані один від одного.

Нагадаємо, технічним спонсором команди є компанія Adidas, а на грудях є титульний спонсор T-Mobile. Також на лівому рукаві є логотип компанії Qatar Airwaves.

#Advertisement | United by our values, represented through our colours. 🤝🌎 We belong together no matter where you are with our new FC Bayern Home jersey.



👉 https://t.co/jbnaKFHAAd#MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/Q3aeU8f6lC