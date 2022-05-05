У цьому комплекті форми команда виступатиме у сезоні-2022/23.
ФК Баварія
05 травня 2022, 16:42
Баварія на своєму офіційному сайті представила новий комплект ігрової форми на наступний сезон-2022/23.
Нова форма чемпіонів німецької Бундесліги дуже схожа на діючу, але її характерною рисою є горизонтальні білі смуги різної товщини та розташовані на різній відстані один від одного.
Нагадаємо, технічним спонсором команди є компанія Adidas, а на грудях є титульний спонсор T-Mobile. Також на лівому рукаві є логотип компанії Qatar Airwaves.
Раніше повідомлялося, що Баварія не продасть Левандовські цього літа.