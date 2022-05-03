Германия

Форвард залишиться в німецькому клубі щонайменше ще на рік.

Мюнхенська Баварія прийняла рішення щодо майбутнього форварда команди Роберта Левандовські.

Боси клубу вирішили не продавати польского футболіста, не зважаючи на інтерес до гравця, а також його контракт, що розрахований до літа 2023 року, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Окрім того, керівництво "ротен" розраховує прдовжити переговори із представниками футболіста щодо пролонгації діючої угоди.

Нагадаємо, що Левандовські за 43 гри поточного сезону відзначився 48 голами та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялось, що сам форвард хоче залишити свій клуб.