Німеччина
16 серпня 2025, 23:28
Баварія — володар Суперкубка Німеччини
У вирішальній грі на Мерседес-Бенц Арені команда Венсана Компані здолала чинного володаря Кубка Німеччини — Штутгарт.
Штутгарт — Баварія, Getty Images
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Штутгарт — Баварія 1:2
Голи: Левелінг, 90+4 — Кейн, 18, Діас, 77
Штутгарт: Бредлов — Вагноман (Ассіньйон, 80), Шабо (Гендрікс, 71), Жакез, Міттельштедт — Каразор (Нарті, 80), Штіллер (Чема, 87) — Левелінг, Ундав, Фюріх (Демірович, 71) — Вольтемаде.
Баварія: Ноєр — Кімміх, Та, Упамекано (Кім, 81), Станішич — Лаймер (Бої, 72), Горецка (Карл, 90+3) — Олісе (Бішоф, 90+3), Гнабрі (Геррейру, 81), Діас — Кейн.
Попередження: Міттельштедт — Упамекано, Олісе, Кейн