Штутгарт та мюнхенська Баварія напередодні розіграли Суперкубок Німеччини на Мерседес-Бенц Арені перед початком нового сезону німецької Бундесліги.

Гості чинили значний тиск на початку матчу й зрештою відносно швидко зуміли забити зусиллями Кейна.

Але у Штутгарта було достатньо моментів для того, щоб засмутити Ноєра. Це вдалось зробити в підсумку, але лише під завісу компенсованого часу, і коли на табло перевага мюнхенців складала вже два м’ячі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Штутгарт — Баварія у рамках матчу за Суперкубок Німеччини-2025/26:



Штутгарт — Баварія 1:2

Голи: Левелінг, 90+4 — Кейн, 18, Діас, 77

Штутгарт: Бредлов — Вагноман (Ассіньйон, 80), Шабо (Гендрікс, 71), Жакез, Міттельштедт — Каразор (Нарті, 80), Штіллер (Чема, 87) — Левелінг, Ундав, Фюріх (Демірович, 71) — Вольтемаде.

Баварія: Ноєр — Кімміх, Та, Упамекано (Кім, 81), Станішич — Лаймер (Бої, 72), Горецка (Карл, 90+3) — Олісе (Бішоф, 90+3), Гнабрі (Геррейру, 81), Діас — Кейн.

Попередження: Міттельштедт — Упамекано, Олісе, Кейн