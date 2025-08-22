Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють мюнхенська Баварія та РБ Лейпциг.
Йоган Бакайоко, rbleipzig.com
22 серпня 2025, 20:44
Мюнхенська Баварія та РБ Лейпциг відкриють сезон німецької Бундесліги матч на Альянц Арені.
Венсан Компані, після перемоги в Суперкубку Німеччини над Штутгартом (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Оле Вернер використав із перших хвилин Гулачі у рамці воріт, тоді як Бакайоко гратиме ліворуч в атаці.
Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та, Станішич — Кімміх, Горецка — Гнабрі, Олісе, Діас — Кейн.
Запасні: Ульрайх, Кім, Бої, Геррейру, Кім, Павлович, Карл, Кусі-Асаре, Майк.
РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Шлагер, Зайвальд, Сімонс — Діоманде, Опенда, Бакайоко.
Запасні: Вандерводт, Гертрейда, Бітшиабу, Неделькович, Банцузі, Баумгартнер, Уедраого, Нуса, Ромуло.
Гра Баварія — РБ Лейпциг почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.