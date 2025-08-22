Німеччина

Баварія ритуальним жертвоприношенням РБ Лейпциг із хет-триком Кейна відкрила сезон-2025/26 у Бундеслізі

Команда Венсана Компані поставила під сумнів конкуренцію на внутрішній арені вже в першому турі.

Баварія — РБ Лейпциг, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Баварія — РБ Лейпциг 6:0

Голи: Олісе, 27, 42, Діас, 32, Кейн, 64, 74, 78



Баварія: Ноєр — Лаймер (Бої, 69), Упамекано, Та (Кім, 69), Станішич — Кімміх, Горецка (Павлович, 68) — Гнабрі (Карл, 69), Олісе, Діас — Кейн (Кусі-Асаре, 86).



РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Шлагер (Банзузі, 69), Зайвальд (Уедраого, 88), Сімонс — Діоманде (Нуса, 46), Опенда (Ромуло, 46), Бакайоко (Баумгартнер, 69).



Попередження: Та, Кімміх, Лаймер, Олісе — Орбан