Німеччина
22 серпня 2025, 23:32
Баварія ритуальним жертвоприношенням РБ Лейпциг із хет-триком Кейна відкрила сезон-2025/26 у Бундеслізі
Команда Венсана Компані поставила під сумнів конкуренцію на внутрішній арені вже в першому турі.
Баварія — РБ Лейпциг, Getty Images
22 серпня 2025, 23:32
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баварія — РБ Лейпциг 6:0
Голи: Олісе, 27, 42, Діас, 32, Кейн, 64, 74, 78
Баварія: Ноєр — Лаймер (Бої, 69), Упамекано, Та (Кім, 69), Станішич — Кімміх, Горецка (Павлович, 68) — Гнабрі (Карл, 69), Олісе, Діас — Кейн (Кусі-Асаре, 86).
РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Шлагер (Банзузі, 69), Зайвальд (Уедраого, 88), Сімонс — Діоманде (Нуса, 46), Опенда (Ромуло, 46), Бакайоко (Баумгартнер, 69).
Попередження: Та, Кімміх, Лаймер, Олісе — Орбан