Німеччина

"Вовкам" не вдалося втримати мінімальну перевагу через провальну кінцівку.

У стартовому матчі 10-го туру Бундесліги Вердер здобув яскраву перемогу над Вольфсбургом, відігравшись у заключні хвилини зустрічі — 2:1.

Гості вийшли вперед у першому таймі завдяки точному удару Сванберга, однак після перерви команда з Бремена додала в темпі й характері.

Спершу Стаге зрівняв рахунок на 83-й хвилині, а вже у компенсований час Мбангула забив переможний гол, подарувавши господарям три очки.

Вердер — Вольфсбург 2:1

Голи: Стаге, 83, Мбангула, 90+4 - Сванберг, 28

Вердер: Бакхауз — Сугавара, Піпер, Кулібалі (Шмід, 80), Фрідль — Стаге, Лінен (Біттенкурт, 86) — Грюль (Пуертас, 86), Шмід, Нжинмах (Боніфейс, 65) — Топп (Мбангула, 65)

Вольфсбург: Грабара — Кюмбеді Нсек, Селт, Єнц, Центер — Арнольд, Соуза — Дагім (Пейчінович, 88), Еріксен (Сков Ольсен, 88), Сванберг (Віммер, 67) — Амура (Вінн, 80)

Попередження: Фрідль, Шмід