Німеччина

Завершився останній матч 10-го туру Бундесліги.

В рамках десятого туру німецької Бундесліги Айнтрахт приймав Майнц.

Єдиний гол у цій зустрічі забив Ріцу Доан на 81-й хвилині.

Після цієї перемоги Айнтрахт з 17 очками знаходиться на сьомому місці в турнірній таблиці вищого дивізіону чемпіонату Німеччини, в свою чергу Майнц з п'ятьма очками розташовується на 17-му рядку.

Айнтрахт — Майнц 1:0

Гол: Доан, 80.