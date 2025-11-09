Завершився останній матч 10-го туру Бундесліги.
getty images
09 листопада 2025, 23:10
В рамках десятого туру німецької Бундесліги Айнтрахт приймав Майнц.
Єдиний гол у цій зустрічі забив Ріцу Доан на 81-й хвилині.
Після цієї перемоги Айнтрахт з 17 очками знаходиться на сьомому місці в турнірній таблиці вищого дивізіону чемпіонату Німеччини, в свою чергу Майнц з п'ятьма очками розташовується на 17-му рядку.
Айнтрахт — Майнц 1:0
Гол: Доан, 80.
Айнтрахт: Цеттерер – Браун, Теат, Кох, Крістенсен (Коллінз, 79) – Схірі (Ларссон, 46), Дауд (Ваї, 79) – Кнауфф (Гьотце, 66), Шаїбі (Баойя, 46), Доан – Буркардт
Майнц: Центнер – да Кошта, Кор, Мелоуні (Кавасакі, 87) – Мвене (Ферачніг, 89), Сано, Амірі, Відмер (Вайпер, 88) – Лі Чже Сон, Небель – Голлербах (Зіб, 71)
Попередження: Відмер 46, да Кошта 68, Мвене 69.