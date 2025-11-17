Німеччина

Форвард Баварії наголосив, що індивідуальні нагороди напряму залежать від успіхів у Лізі чемпіонів та на чемпіонаті світу.

Нападник Баварії та капітан збірної Англії Гаррі Кейн заявив, що не розраховує виграти Золотий м’яч, якщо не тріумфує з командою на чемпіонаті світу.

32-річний англієць проводить феноменальний сезон і забив 23 м’ячі у 17 матчах цього сезону на клубному рівні, проте він підкреслив, що найпрестижніша індивідуальна нагорода залежить від командних успіхів.

"Я можу забити 100 голів за сезон, але якщо я не виграю Лігу чемпіонів або чемпіонат світу, то навряд чи отримаю Золотий м’яч. Так само для Ерлінга Голанда — для будь-якого гравця. Треба здобувати великі трофеї.

Якщо дивитися на те, як ми проводимо сезон із Баварією, виглядає, що ми в чудовій формі. Ми точно серед фаворитів Ліги чемпіонів — це може трохи збільшити мої шанси. Те саме зі збірною Англії. Думаю, ми увійдемо до турніру як один із фаворитів.

Коли входиш у рік, у якому проводиться чемпіонат світу, багато очікувань, багато розмов, багато шуму довкола. Треба намагатися фокусуватися на теперішньому. З мого боку — у мене попереду ще шість тижнів до хорошого відпочинку. Почуваюся чудово. І ця пауза допоможе нам, але якщо все піде добре за клуб і збірну, то я точно буду серед претендентів на трофей на кшталт Золотого м’яча", — цитує слова Кейна видання Mirror.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як Кейн перевершив Голанда і Роналду. ТОП-10 найшвидших авторів 100 голів за один клуб