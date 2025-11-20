Німеччина

Потужний сезон від мюнхенців.

Член наглядової ради мюнхенської Баварії Улі Генесс висловився про гру команди у поточному сезоні. Його слова наводить Bild.

"Ми, звісно, ​​дуже задоволені тим, що бачимо. Я завжди казав, що коли в тебе є команда, якою ти дуже задоволений, ти можеш нарешті розслабитися і відпочити на трибуні.

Раніше на 80-й хвилині ми сподівалися, що гра незабаром закінчиться. А тепер ми говоримо: "Сподіваюся, вони гратимуть ще довго, тому що це так захоплююче". Гравці отримують насолоду. Вболівальники одержують задоволення. І ми на трибунах також веселимось.

Це насправді ідеальна модель, саме такою ми хочемо бачити Баварію. Компані має кілька переваг над своїми попередниками. Інші тренери завжди давали теми для обговорення журналістам. З ним все інакше, тому що він хоче говорити про футбол, і це добре для Баварії", — сказав Генесс.

Цього сезону Баварія у 17 матчах в усіх турнірах здобула 16 перемог та один раз зіграла унічию.