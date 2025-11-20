Німеччина

Фланговий захисник Баєра хоче повернутися в Іспанію, а трансферна вартість оцінюється у 30 мільйонів євро.

Фланговий захисник леверкузенського Баєра Алехандро Грімальдо потрапив у сферу інтересів двох європейських топклубів — Барселони та мюнхенської Баварії, повідомляє Marca.

Для 30-річного футболіста пріоритетним варіантом залишається повернення в Іспанію. Влітку цього року Грімальдо цікавився мадридський Реал, проте трансфер так і не відбувся.

У поточному сезоні захисник забив сім м'ячів та віддав чотири асисти в 15 матчах за Баєр у всіх турнірах. Контракт Грімальдо діє до літа 2027 року, а його трансферна вартість оцінюється в 30 мільйонів євро.

Грімальдо є вихованцем Барселони: він навчався в академії каталонців з 2008 по 2012 рік і виступав за Барселону В до 2015 року. Проте за першу команду чинних чемпіонів Іспанії футболіст жодного разу не провів матч.