Завершилися матчі 1/8 фіналу в другому часовому слоті за 2 грудня.
Боруссія Дортмунд — Баєр Леверкузен, Getty Images
03 грудня 2025, 00:05
У рамках головної вивіски 1/8 фіналу Кубка Німеччини між собою зустрілися два гранди німецького футболу: дортмундська Боруссія приймала на своєму полі леверкузенський Баєр.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Мази, який і вивів "фармацевтів" до наступного раунду турніру.
Боруссія Дортмунд — Баєр Леверкузен* 0:1
Гол: Маза, 34
Боруссія Дортмунд (старт): Кобель — Антон, Джан, Шлоттербек — Р'єрсон, Беллінгем, Нмеча, Свенссон — Адеємі, Чуквуемека — Сілва
Баєр Леверкузен (старт): Флеккен — Кванса, Андріх, Тапсоба — Маза, Гарсія — Гофманн, Тер'є, Грімальдо, Поку — Кофане
Попередження: Антон, Беллінгем, Джан — Андріх, Тілльман
У паралельній зустрічі РБ Лейпциг впорався з головним аутсайдером другого дивізіону — "бики" здобули перемогу над Магдебургом з рахунком 3:1, а головним героєм зустрічі став Баумгартнер, який оформив дубль.
*РБ Лейпциг — Магдебург 3:1
Голи: Нуса, 19, Баумгартнер, 29, 54 — Гнака, 11 (пен.)