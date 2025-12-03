Німеччина

Завершилися матчі 1/8 фіналу в другому часовому слоті за 2 грудня.

У рамках головної вивіски 1/8 фіналу Кубка Німеччини між собою зустрілися два гранди німецького футболу: дортмундська Боруссія приймала на своєму полі леверкузенський Баєр.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Мази, який і вивів "фармацевтів" до наступного раунду турніру.

Боруссія Дортмунд — Баєр Леверкузен* 0:1

Гол: Маза, 34

Боруссія Дортмунд (старт): Кобель — Антон, Джан, Шлоттербек — Р'єрсон, Беллінгем, Нмеча, Свенссон — Адеємі, Чуквуемека — Сілва

Баєр Леверкузен (старт): Флеккен — Кванса, Андріх, Тапсоба — Маза, Гарсія — Гофманн, Тер'є, Грімальдо, Поку — Кофане