Ліга конференцій

Півзахисник Динамо поділився очікуваннями від зустрічі Ліги конференцій.

Півзахисник Динамо Микола Михайленко поділився очікуваннями від поєдинку останнього туру Ліги конференцій проти вірменського клубу Ноа.

На запитання про суперника він відповів:



"Ми знаємо, що Ноа – хороша команда, в якій є багато легіонерів. Ми ще не дивилися й не аналізували їхню гру, але точно знаємо, що завтра буде дуже непросто. Ми будемо намагатися показати нашу найкращу гру".

Про завдання команди в матчі:



"У нас завжди однакове завдання – ми хочемо перемагати в кожній грі. Завтрашня гра для нас дуже важлива в психологічному плані та для нашої впевненості й майбутнього розвитку".

Про власний прогрес у порівнянні з часом у Олександрії:



"Мабуть, оцінювати себе – це не моє завдання, а завдання вболівальників, тренерського штабу. Якщо запитувати мене, то дійсно в багатьох аспектах я, можливо, став кращим, але це все ще досить далеко від того, що я хотів би бачити й очікую від себе в майбутньому".

Про Арену Люблін та атмосферу:



"Дійсно, ми хотіли б подякувати за можливість грати на цьому стадіоні, але, звісно, в майбутньому дуже хотілося б, щоб ми грали вдома при своїх уболівальниках. Ми дуже сильно чекаємо на це".

Матч Динамо — Ноа відбудеться 18 грудня, початок о 22:00 за київським часом.