Півзахисник Динамо поділився очікуваннями від зустрічі Ліги конференцій.
Микола Михайленко, пресслужба ФК Динамо Київ
17 грудня 2025, 19:00
Півзахисник Динамо Микола Михайленко поділився очікуваннями від поєдинку останнього туру Ліги конференцій проти вірменського клубу Ноа.
На запитання про суперника він відповів:
"Ми знаємо, що Ноа – хороша команда, в якій є багато легіонерів. Ми ще не дивилися й не аналізували їхню гру, але точно знаємо, що завтра буде дуже непросто. Ми будемо намагатися показати нашу найкращу гру".
Про завдання команди в матчі:
"У нас завжди однакове завдання – ми хочемо перемагати в кожній грі. Завтрашня гра для нас дуже важлива в психологічному плані та для нашої впевненості й майбутнього розвитку".
Про власний прогрес у порівнянні з часом у Олександрії:
"Мабуть, оцінювати себе – це не моє завдання, а завдання вболівальників, тренерського штабу. Якщо запитувати мене, то дійсно в багатьох аспектах я, можливо, став кращим, але це все ще досить далеко від того, що я хотів би бачити й очікую від себе в майбутньому".
Про Арену Люблін та атмосферу:
"Дійсно, ми хотіли б подякувати за можливість грати на цьому стадіоні, але, звісно, в майбутньому дуже хотілося б, щоб ми грали вдома при своїх уболівальниках. Ми дуже сильно чекаємо на це".
Матч Динамо — Ноа відбудеться 18 грудня, початок о 22:00 за київським часом.