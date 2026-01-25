Німеччина

Господарі знову демонструють домашню міць, здобувши восьму перемогу поспіль на своєму полі.

Фрайбург продовжує серію успішних виступів вдома, здобувши перемогу над Кельном із рахунком 2:1 у матчі 19-го туру Бундесліги.

Господарі поля відігралися всього за 92 секунди після пропущеного голу завдяки Деррі Шерханту, а Ігор Матанович вивів Фрайбург уперед ще до перерви. Хоча Матанович не реалізував пенальті у другому таймі, Кельн не зміг врятувати нічию.

Фрайбург залишається непереможеним у восьмому поспіль домашньому матчі. Команда контролювала гру, але гості активно шукали шанси на гол, зокрема через стандарти та дальні удари. Важливі моменти під кінець матчу включали ефективні дії воротаря Марвіна Швебе, який парирував пенальті та кілька небезпечних ударів.

Фрайбург - Кельн 2:1

Голи: Шергант, 11, Матанович, 44 - Розенфельдер (аг), 10

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Гюнтер, 55), Гінтер, Розенфельдер (Огбус, 62), Трой — Еггештайн, Остерхаге (Гефлер, 62) — Бесте, Сузукі, Шергант — Матанович

Кельн: Швебе — Кастро-Монтес, Себулонсен, ван ден Берг, Лунн — Тільманн (Ель Мала, 67), Краусс, Камінські, Майна — Аче, Бюльтер

Попередження: Краусс, Кастро-Монтес