Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, який відбувся 24 січня 2025 року.

Баварія у матчі 19 туру німецької Бундесліги на своєму полі сенсаційно поступилася Аугсбургу (1:2).

Команда Венсана Компані відкрила рахунок у матчі в середині першого тайму, коли на 23 хвилині голом відзначився Хірокі Іто.

Однак у середині другого тайму Аугсбург перевернув хід гри на свою користь. Спершу Артур Чавес зрівняв рахунок на 75 хвилині, а потім на 81 хвилині Хан-Ноа Массенго вивів гостей вперед, завдяки чому Баварія вперше програла цього сезону у чемпіонаті Німеччини.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Агусбург у рамках 19-го туру німецької Бундесліги-2025/26:

Баварія — Аугсбург 1:2

Голи: Іто, 23 — Чавес, 75, Массенго, 81.

Баварія: Урбіг — Мін Дже (Чавес, 85), Та, Іто (Бішоф, 79), Девіс (Мусіала, 61) — Павлович, Горецка (Джексон, 79) — Олісе, Карл (Кімміх, 61), Діас — Кейн.

Аугсбург: Дамен — Чавес (Вольф, 85), Шлоттербек, Цезігєр — Фелльхауер, Реджбечай (Комур, 75), Массенго, Яннуліс — Рідер (Кайтель, 75), — — Каде (Ессенде, 63).

Попередження: Та.