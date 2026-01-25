Німеччина

В Мюнхені вважають, що з Баварії слід брати приклад.

Генеральний директор мюнхенської Баварії Ян-Крістіан Дрезен висловився про конкуренцію в німецькій Бундеслізі. Його слова наводить Sky Sport.

«Через Баварію немає конкуренції? Я категорично не згоден. Баварія — не проблема, ми — частина рішення! Завдяки нашим успіхам на внутрішній арені і особливо на міжнародній, завдяки нашій привабливості для іноземних зірок, таких як Гаррі Кейн або Майкл Олісе, ми є рушійною силою Бундесліги.

Ми їздимо за кордон, беремо участь у літніх турах та клубному чемпіонаті світу. Ми наполегливо працювали над усім цим десятиліттями. Баварія забезпечує понад 30% охоплення Бундесліги за кордоном, але одержує значно менше половини цієї суми у вигляді дивідендів.

Ми дотримуємося принципу солідарності, ми – командні гравці. Але ті, хто звинувачує нас у нестачі міжнародного маркетингу, мають менше скаржитися і натомість робити все можливе, щоб їхні власні клуби та їхні власні гравці були більш помітними на міжнародній арені.

У них мають бути більш амбітні плани у міжнародних змаганнях. Для Бундесліги було б дуже цінно, якби більше клубів змагалися у Європі з чітким прагненням вийти бодай у чвертьфінал, а не просто до Ліги чемпіонів. Перемога Айнтрахту у Лізі Європи в 2022 році, безумовно, мала таке ж важливе значення для привабливості ліги, як і вихід дортмундської Боруссії у фінал Ліги чемпіонів у 2024 році», – заявив Дрезен.