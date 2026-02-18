Німеччина

Захисник Баварії зберігає спокій щодо свого майбутнього в мюнхенському клубі.

Захисник мюнхенської Баварії Конрад Лаймер відповів на запитання про можливе продовження трудового договору з клубом.

"Зараз переговорів практично немає. Я, як і раніше, спокійний. Не варто занадто багато про це думати", — наводить слова Лаймера SPORT BILD.

Лаймер виступає за Баварію з літа 2023 року. У цьому сезоні 28-річний австрієць взяв участь у 29 матчах у всіх турнірах, забив два голи та оформив вісім асистів. Діючий контракт футболіста з німецьким грандом закінчується в середині 2027 року.

Згідно з відомостями порталу Transfermarkt, вартість захисника становить 32 мільйони євро.