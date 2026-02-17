Німеччина

Сенегальський форвард повернеться до Челсі влітку — умови обов’язкового трансферу не будуть виконані.

Баварія не планує оформлювати повноцінний трансфер нападника Ніколаса Джексона, який виступає за мюнхенців на правах оренди з Челсі. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, 24-річний форвард, найімовірніше, повернеться до лондонського клубу після завершення сезону. Причина — невиконання умов для автоматичного викупу, прописаних в угоді між сторонами.

Минулого літа Баварія заплатила за оренду гравця 14,3 мільйона фунтів стерлінгів. Контракт передбачав обов’язковий викуп за 56,2 мільйона фунтів за умови, що Джексон проведе близько 40 матчів у Бундеслізі та Лізі чемпіонів, відігравши щонайменше 45 хвилин у кожному з них.

Втім, наразі сенегалець має лише 22 поєдинки в усіх турнірах, і тільки в семи з них він провів на полі понад 45 хвилин. Таким чином, досягти необхідних показників до завершення кампанії практично нереально.

У Мюнхені не налаштовані вести окремі переговори щодо повноцінного трансферу без активації обов’язкової опції. Це означає, що Джексон із великою ймовірністю повернеться на Стемфорд Брідж.

Раніше повідомлялось, що Ніколас Джексон був запропонований Мілану та Ювентусу.