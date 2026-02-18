Ліга чемпіонів

Вінгер ПСЖ встановив неприємне досягнення у матчі плей-оф проти Монако.

Грузинський вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія відзначився негативною статистикою у нещодавньому поєдинку Ліги чемпіонів проти Монако. Перша гра стикового раунду завершилася вольовою перемогою парижан із рахунком 3:2.

Кварацхелія провів на полі 69 хвилин, але не зміг записати на свій рахунок результативних дій. За даними Opta, протягом гри 25-річний футболіст завдав вісім ударів по воротах "монегасків", проте жоден із них не прийшовся у ствір.

Це стало повторенням антирекорду Ліги чемпіонів (статистика ведеться з 2003 року), який раніше одноосібно належав легендарному ексфорварду Арсенала Тьєррі Анрі. Француз демонстрував таку ж точність двічі: у матчах проти Челсі (2004) та цска (2006).

У поточному сезоні Хвіча забив вісім м'ячів та віддав шість гольових передач у 30 зустрічах в усіх турнірах.