Ліга чемпіонів

Наразі очільники європейського футболу навіть не висловили "стурбованість".

Напередодні мадридський Реал обіграв лісабонську Бенфіку в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Бенфіка — Реал Мадрид 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головною подією зустрічі при цьому стала навіть не футбольна складова, а інцидент, що стався одразу після переможного м’яча "бланкос", який забив Вінісіус Жуніор на початку другого тайму.

Тоді святкування гравця гостей спровокувало конфлікт поміж ним та аргентинським нападником Бенфіки Джанлукою Престіанні, під час якого, як заявив сам Вінісіус, він почув на свою адресу расистські висловлювання.

Уже після гри бразилець прокоментував епізод у соціальних мережах.

У відповідь на це свою позицію опублікував і сам Престіанні.

Не забарилась і реакція на епізод від УЄФА.

"Офіційні звіти про матчі, зіграні минулої ночі, зараз розглядаються. У разі виявлення проблем, порушуються провадження, і якщо вони призводять до накладення дисциплінарних санкцій, про це оголошується на дисциплінарному вебсайті УЄФА.

На даному етапі ми не маємо жодної додаткової інформації чи коментарів із приводу цього питання", — ідеться в офіційній заяві очільників європейського футболу.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лісабонською Бенфікою відбудеться 25 лютого.