Німеччина

Капітан Баварії не зміг дограти переможний матч проти Вердера.

Переконлива перемога Баварії над бременським Вердером (3:0) була затьмарена неприємною новиною з лазарету команди. Беззмінний лідер мюнхенців Мануель Ноєр отримав пошкодження і змушений взяти паузу у виступах.

39-річний голкіпер відіграв лише перший тайм. У перерві стало відомо, що Ноєр травмував литковий м'яз і не зможе продовжити гру. Його місце у воротах зайняв молодий Йонас Урбіг, який впевнено провів другу половину зустрічі, зберігши ворота сухими та допомігши команді втримати розгромний рахунок.

За попередніми прогнозами лікарів, реабілітація займе близько 3 тижнів. Це означає, що Ноєр пропустить найближчі тури Бундесліги. Проте у клубі зберігають оптимізм і очікують, що капітан повернеться у стрій якраз до перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Для 39-річного воротаря, враховуючи його історію травм, кожне таке пошкодження є тривожним сигналом, але Баварія сподівається на його досвід та професіоналізм у процесі відновлення.