Після двох років у Південній Кореї колишня зірка Манчестер Юнайтед шукає нові футбольні виклики.

Колишня зірка Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард може продовжити кар’єру у Південній Америці після завершення контракту з ФК Сеул. 33-річний півзахисник зараз є вільним агентом і веде переговори з бразильським клубом Ремо, повідомляє Globo.

Лінгард провів у Сеулі майже два роки, залишивши по собі теплі спогади. У прощальному пості у соціальних мережах він подякував клубу та вболівальникам:



"Мій час у Південній Кореї був неймовірним – футбол, атмосфера та пристрасть навколо цього клубу були найвищого класу".

Ремо грає у вищому дивізіоні Бразилії після підвищення минулого року. Клуб розпочав сезон із двох нічиїх та однієї поразки, займаючи 16-те місце у турнірній таблиці. Якщо Лінгард підпише контракт, він приєднається до колишніх гравців Манчестер Юнайтед у бразильській Серії А – Мемфіса Депая (Корінтіанс) та Андреаса Перейри (Палмейрас).

За свою кар’єру Лінгард виступав за Манчестер Юнайтед, Вест Гем та Ноттінгем Форест. Гравця часто критикували, але він зізнається, що тепер менше звертає увагу на негатив:



"Я намагаюся дарувати посмішки людям і бути веселою людиною, але коли час працювати, я працюю на 100%".