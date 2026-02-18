Німеччина

Форвард "сорок" незадоволений своїм становищем в Англії та мріє про повернення до Німеччини.

Нападник Ньюкасла Нік Вольтемаде має намір повернутися на батьківщину.

24-річний німецький форвард не зміг адаптуватися в Англії та незадоволений своїм статусом у команді, оскільки останнім часом втратив місце в стартовому складі.

Стверджується, що Вольтемаде хоче повернутися до Штутгарта, але пріоритетним варіантом для нього є перехід у Баварію, яка цікавилася гравцем ще до його трансферу в Ньюкасл.

У складі "сорок" Вольтемаде провів 38 матчів у всіх турнірах, забив десять голів і зробив чотири результативні передачі. Ринкова вартість гравця, за даними Transfermarkt, становить 70 мільйонів євро.