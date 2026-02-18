Німеччина

Французький вінгер мріє про виступи в іспанській Ла Лізі, проте наразі залишається в Мюнхені.

Вінгера Баварії Майкла Олісе продовжують пов'язувати з можливим відходом з клубу.

24-річний футболіст хотів би одного дня спробувати сили в іспанській Ла Лізі — мадридський Реал та Барселона вже поінформовані про його плани, повідомляє TEAMtalk.

Втім, француз не планує змінювати клубну прописку в найближчому майбутньому. На даний момент його все влаштовує в Мюнхені.

Майкл Олісе перейшов до Баварії влітку 2024 року з Крістал Пелес. Чинний контракт гравця з німецьким грандом розрахований до 2029 року, а його трансферна вартість оцінюється експертами порталу Transfermarkt у 130 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Баварія не викупить Джексона після оренди.