Німеччина

Мерсисайдці відправили скаутів на матч РБ Лейпциг і розглядають вінгера як потенційну заміну Мохамеду Салаху.

Ліверпуль готовий включитися в боротьбу за вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, представники англійського клубу відвідали матч Бундесліги між РБ Лейпциг і Вольфсбургом, який завершився з рахунком 2:2, щоб оцінити гру 19-річного футболіста.

Очікується, що Діоманде стане одним із найгучніших трансферів літнього вікна, а інтерес до нього вже проявляють кілька топклубів.

У повідомленні зазначається, що Ліверпуль розглядає Діоманде як потенційну заміну Мохамеду Салаху, хоча молодий нападник здатен ефективно діяти на обох флангах атаки.

РБ Лейпциг оцінює свого гравця приблизно у 80 мільйонів фунтів стерлінгів. Водночас клуб може знизити фінансові апетити у випадку, якщо не зуміє кваліфікуватися до Ліги чемпіонів за підсумками сезону.