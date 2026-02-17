Німеччина

Бразильський лівий захисник приєднається до "джмелів" у червні 2026 року.

Боруссія Дортмунд завершила трансфер лівого захисника Кауана Пратеса з Крузейро. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума угоди становить 7 мільйонів євро гарантованих виплат плюс ще 5 мільйонів у вигляді бонусів. Медичний огляд гравець уже пройшов, а всі необхідні документи підписані.

17-річний бразилець офіційно приєднається до Боруссії Дортмунд у червні 2026 року. У німецькому клубі розраховують на перспективного оборонця як на інвестицію в майбутнє та підсилення лівого флангу захисту.

Раніше повідомлялося, що Пратес був трансферною ціллю донецького Шахтаря, проте "джмелям" все ж вдалося виграти у цій трансферній боротьбі.