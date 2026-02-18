Німеччина

Леверкузенський клуб бачить у досвідченому хавбеку заміну Граніту Джаці, проте сам футболіст мріє про АПЛ.

Півзахисник Баварії Леон Горецка зацікавив Баєр. "Фармацевти" розглядають 31-річного футболіста як нового лідера середньої лінії, яким раніше був Граніт Джака.

Леверкузенці вже звернулися до представників Горецки. Гравець не став категорично відкидати таку можливість, проте, за інформацією Sport Bild, він надає перевагу варіанту з переходом до англійської Прем'єр-ліги.

Взимку інтерес до півзахисника вже виявляли лондонські Тоттенгем та Арсенал.

Нагадаємо, Леон Горецка стане вільним агентом після завершення поточного сезону — чинний контракт не буде продовжено. Хавбек захищає кольори Баварії з 2018 року.