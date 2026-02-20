Німеччина

Головний тренер Баварії засудив слова Жозе Моурінью про святкування бразильця та закликав до вибачень у разі порушення правил поведінки.

Головний тренер Баварії Венсан Компані висловив свою позицію щодо суперечливої ситуації у матчі Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом, коли форвард мадридців Вінісіус Жуніор заявив про расистські образи з боку гравця Бенфіки Джанлуки Престіанні.

Компані зазначив, що вважає реакцію Жозе Моурінью на подію неправильною:



"Ви бачили миттєву реакцію Вінісіуса. Це не фейк. І Мбаппе, який завжди спокійний, був упевнений у тому, що почув. Найгірше те, що зробив тренер Бенфіки – Жозе Моурінью", – заявив наставник Баварії.

За словами Компані, Моурінью переклав провину на Вінісіуса, звинувативши його у провокативному святкуванні голу:



"Сказати, що Бенфіка не може бути расистською командою через Еусебіу? Краще просто мовчати. Не можна прикриватися ім’ям легенди", – додав він.

Тренер підкреслив, що очікує вибачень від гравця Бенфіки у разі підтвердження образ:



"Сподіваюся, якщо гравець щось сказав, він знайде можливість вибачитися", – наголосив Компані.

Водночас він відзначив професіоналізм Моурінью як людини:



"Жозе – хороша людина. Всі, хто працював із ним, говорять про нього добре. Але він ухвалив помилкове рішення у цій ситуації".

УЄФА наразі розслідує інцидент і не винесла остаточного рішення. Компані закликав до захисту фундаментальних принципів футболу та підтримки гравців, які стають жертвами расистських образ.