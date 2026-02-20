Німеччина

Леннарт Карл готовий підписати новий контракт із мюнхенським клубом, незважаючи на увагу з Англії та оцінку його вартості у 60 мільйонів євро.

Представники англійських клубів Арсенал та Ліверпуль проявили інтерес до 17-річного вінгера мюнхенської Баварії Леннарта Карла, повідомляє журналіст Грем Бейлі для TEAMtalk.

Попри інтерес з Англії, сам гравець готовий підписати новий довгостроковий контракт із Баварією. Його чинна угода розрахована до червня 2028 року, а оточення Карла наполягає на тому, що молодий футболіст має залишитися в Німеччині.

У цьому сезоні Леннарт Карл забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі в 30 матчах за Баварію у всіх турнірах. Ринкова вартість футболіста, за даними Transfermarkt, оцінюється у 60 мільйонів євро.