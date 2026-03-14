У продовженні 26 туру чемпіонату Німеччини.
Баєр Леверкузен — Баварія 1:1
Голи: Гарсія, 6 - Діас, 69
Баєр Леверкузен: Бласвіх — Тап, Андріх, Кванса — Калбрет (Гофманн, 79), Фернандес, Гарсія (Паласіос, 78), Поку (Телла, 87) — Тер'є (Маза, 46), Тілльман — Шик (Кофане, 61)
Баварія: Ульрайх — Станішич, Упамекано, Та, Лаймер (Бішоф, 89) — Кімміх, Павлович (Кейн, 61) — Олісе (Мін Дже, 89), Карл (Горецка, 61), Діас — Джексон
Попередження: Фернандес, Та, Андріх, Тапсоба — Діас, Ульрайх
Вилучення: Джексон, 41 Діас, 84
Боруссія Дортмунд — Аугсбург 2:0
Голи: Адеємі, 13, Реджані, 59
Боруссія Дортмунд: Кобель — Реджані, Антон, Шлоттербек — Рюерсон, Беллінгем, Нмеча (Чуквуемека, 86), Свенссон (Сілва, 74) — Забітцер (Брандт, 86), Адеємі (Гірассі, 90) — Баєр (Коуту, 85)
Аугсбург: Дамен — Чавес, Шлоттербек, Цезігєр — Фелльхауер, Якич (Вольф, 80), Массенго (Реджбечай, 60), Яннуліс (Грегорич, 68) — Рідер, Клод-Моріс (Каде, 60) — Рібейру (Комур, 80)
Гоффенгайм — Вольфсбург 1:1
Голи: Премель, 83 - Кулєракіс, 65
Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Кабак, Гранач, Бернардо — Авдуллаху (Бебу, 80), Крамарич, Бюргер — Прасс (Премель, 61), Асллані (Лемперле, 61), Туре
Вольфсбург: Грабара — Кулєракіс, Єнц, Белосян — Кумбеді, Ліндстрем (Дагім, 65), Соуза, Еріксен (Герхардт, 90), Меле — Пейчінович (Вінн, 65), Амура (Віммер, 80)
Попередження: Соуза, Еріксен, Кулєракіс
Айнтрахт Франкфурт - Гайденгайм 1:0
Гол: Калімуендо, 53
Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Браун, Аменда, Кох, Коллінз — Доан (Аррхов, 88), Ларссон, Шаїбі (Ніклас Баум, 80) — Амаймуні (Буркардт, 80), Калімуендо (Скірі, 80), Баоя (Гойлунн, 90)
Гайденгайм: Рамай — Буш (Траоре, 84), Маїнка, Гімбер, Беренс — Кербер (Гонсак, 79), Шеппнер, Дорш (Кауфманн, 63) — Дінкчі, Зівзівадзе (Шиммер, 79), Ібрагімович (Конте, 63)
Попередження: Кох, Цеттерер — Дорш, Дінкчі
Вилучення: Кох, 73