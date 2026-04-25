Мюнхенська Баварія здобула яскраву виїзну перемогу над Майнцом у матчі 31-го туру Бундесліга — 4:3, відігравшись із рахунку 0:3.

Господарі приголомшливо провели перший тайм і забезпечили собі комфортну перевагу ще до перерви. На 15-й хвилині рахунок відкрив Домінік Кор, згодом перевагу подвоїв Пауль Небель, а перед свистком на перерву третій м’яч забив Шералдо Беккер.

Втім, після перерви сценарій гри кардинально змінився. Спочатку Ніколас Джексон скоротив відставання, а згодом Майкл Олісе зробив рахунок 2:3. Камбек завершив Джамал Мусіала, який відновив паритет, а вже за три хвилини переможний гол забив Гаррі Кейн.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Майнц — Баварія у рамках 31-го туру німецької Бундесліги-2025/26:

Майнц — Баварія 3:4

Голи: Кор 15, Небель 29, Беккер 45+2 – Джексон 53, Олісе 73, Мусіала 80, Кейн 83

Майнц: Бац – Кор (Вайпер, 85), Пош, да Кошта – Мвене, Сано, Небель (Бевінг, 85), Амірі (Мелоуні, 79), Відмер (Касі, 80) – Тітц, Беккер (Зіб, 71)

Баварія: Урбіг – Девіс (Станішич, 57), Іто, Кім, Лаймер – Ндіайє (Та, 77), Павлович (Кейн, 46) – Діас (Олісе, 46), Горецка, Геррейру (Мусіала, 57) – Джексон