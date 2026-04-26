Англієць поділився своїми думками після гри з Майнцем.

Нападник Баварії Гаррі Кейн оцінив вражаючий камбек мюнхенської команди у матчі німецької Бундесліги проти Майнца (4:3).

"Перший тайм був важким. Ми не показали свій звичний рівень гри, недостатньо добре контролювали контратаки, а наша оборона припускалася помилок. Ми були трохи недбалі з м'ячем. І треба віддати належне Майнцу: вони покарали наші недоліки.

У перерві ми говорили про те, що нам треба грати інтенсивніше. І, гадаю, ви це побачили з першої ж хвилини другого тайму. Звичайно, необхідно проявляти себе максимально, ми це й зробили, забивши голи. Дякую команді: ми відігралися з рахунку 0:3 і показали свій характер", — наводить слова Кейна прес-служба клубу.

