Німеччина

Гості забили двічі ще до перерви і втримали перевагу.

У матчі 31-го туру Бундесліги на Фолькспаркштадіоні зустрілися команди з різними турнірними завданнями: Гамбург, який веде боротьбу за виживання, та Гоффенгайм, що претендує на місце в зоні Ліги чемпіонів. Перемогу здобули гості — 2:1.

Рахунок у зустрічі відкрив Гоффенгайм уже на 19-й хвилині завдяки голу Асллані. Гамбург зумів відповісти у середині першого тайму: на 32-й хвилині Глатцель реалізував пенальті. Проте до перерви команда гостей подвоїла перевагу — на 45-й хвилині відзначився Лемперле. Відігратися господарям не вдалося, і матч завершився мінімальною перемогою гостей.

Таким чином, Гоффенгайм здобув важливі три очки у боротьбі за високі позиції, тоді як Гамбург продовжує боротьбу за збереження місця у Бундеслізі.

Гамбург — Гоффенгайм 1:2

Голи: Глатцель, 32 (пен) - Асллані, 19, Лемперле, 45

Гамбург: Фернандеш — Капальдо, Торунаріга, Омарі (Філіпп, 88) — Джатта (Самбі Локонга, 75), Вієйра, Гренбек (Даунс, 88), Мікельбренсіс (Гочолеішвілі, 75) — Ремберг — Глатцель (Штанге, 64), Кенігсдорффер

Гоффенгайм: Бауманн — Гранач (Бернардо, 46), Кабак, Хайдарі — Цоуфал, Авдуллаху, Бюргер, Туре (Мерштедт, 86) — Асллані (Премель, 64), Крамарич (Прасс, 75) — Лемперле (Кемпбелл, 86)

Попередження: Ремберг — Гранач, Бауманн, Премель, Бюргер