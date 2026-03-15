Німеччина

Завершився матч 26 туру чемпіонату Німеччини.

Майнц без проблем розібрався з Вердером та обійшов музикантів у турнірній таблиці Бундесліги (2:0)

У дебюті зустрічі рахунок відкрив Небель із передачі Мвене. Після перерви Лі Дже Сон влучним ударом подвоїв перевагу, встановивши остаточний рахунок на табло.

У підсумку Майнц на виїзді долає Вердер та обходить бременців у турнірній таблиці, забезпечивши собі комфортний гандикап від зони перехідних матчів. Підопічні Фішера піднялися на 13-ту сходинку, маючи у своєму активі 27 пунктів. Музиканти опустилися на 15-ту позицію з 25 балами.

Вердер — Майнц 0:2

Голи: Небель, 5, Сон, 52

Вердер: Бакхауз — Сугавара (Шмід, 70), Малатіні (Шметгенс, 55), Фрідль, Деман — Грюль, Стаге, Біттенкурт, Пуертас, Шмід — Топп (Нжинмах, 46)

Майнц: Батц — да Кошта, Пош, Кор — Відмер (Потульські, 81), Небель, Сано, Сон (Кавасакі, 87), Мвене (Ферачніг, 72) — Тіц (Вайпер, 72), Бекер

Попередження: Біттенкурт, Стаге — Сон