Голкіпер Баварії прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Мюнхенська Баварія напередодні зіграла внічию проти французького Парі Сен-Жермен у домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та за підсумком двох протистоянь залишила турнір.

Після завершення гри воротар "Рекордмайстера" Мануель Ноєр прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні ми не виглядали належним чином упевненими в атаці. У нас не було багато явних моментів, але, безумовно, були можливості виграти цю гру. Ми були близькі до фіналу, але не змогли реалізувати свої нагоди.

Коли настає ключовий момент і ви забиваєте гол, усе змінюється. На жаль, наш гол прийшов трохи запізно. Атмосфера на стадіоні була наелектризованою, ми були в грі до останнього, але нам не вистачило впевненості в штрафному майданчику суперників

Обидві команди грали з великою інтенсивністю, ми могли забити ще два-три голи. Ми намагались створювати моменти за допомогою хорошого пресингу та швидких контратак.

Звичайно, зараз переважає розчарування, але у нас ще є один фінал цього, і ми з нетерпінням чекаємо Берліна", — заявив німецький виконавець.

Французький Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня в Будапешті зустрінеться з лондонським Арсеналом.