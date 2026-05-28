Майбутнє півзахисника Дані Ольмо в Барселоні перебуває під питанням. Як повідомляє видання Diario SPORT, спортивний директор "синьо-гранатових" Деку провів зустріч із агентами футболіста.

Наразі деталі розмови залишаються невідомими, проте підтверджено, що вона стосувалася безпосередньо Ольмо. На цій зустрічі також був присутній Хуанма Лопес — посередник, який працює над трансфером нападника мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса до каталонського клубу.

Нагадаємо, Дані Ольмо перейшов до Барселони з РБ Лейпциг у 2024 році за 61 мільйон євро. Його чинна угода з каталонцями розрахована до 30 червня 2030 року.

У сезоні-2025/26 півзахисник відіграв за іспанський гранд 49 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився вісьмома забитими м'ячами та десятьма результативними передачами.

