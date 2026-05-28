Іспанія

За інших обставин буде важко домовитись про перехід.

Каталонська Барселона напередодні шокувала футбольний світ стрімким просуванням до здійснення трансферу англійського нападника Ньюкасла Ентоні Гордона за очікувану вартість у понад 70 млн євро, але на цьому зупинятись не планує.

Наступним підписанням "блаугранас" може стати аргентинський нападник мадридського Атлетіко Хуліан Альварес, і тут уже йдеться про значно більші кошти.

По-перше, "матрацники" очікують, що потенційні покупці 26-річного нападника будуть щедрими, і загальна вартість пакетної угоди сягатиме 150 млн євро.

По-друге, Барселона вже зробила пропозицію Атлетіко в розмірі 90 млн євро.

При цьому каталонці розраховують у кращому випадку збити ціну до 100 млн євро + бонуси.

До ймовірного продажу столичний колектив також має підштовхнути й той факт, що Альварес відхилить будь-які пропозиції продовження контракту з клубом.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що спортивний директор Барси Деку вже активно занурений у процес та намагається випередити представників французького Парі Сен-Жермен та лондонського Арсеналу, які також ведуть перемовини щодо гравця.