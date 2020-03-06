Италия

Хавбек Фиорентины близок к возвращению на футбольное поле.

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери занимался вместе с остальными партнерами по команде, сообщили "фиалки" в Твиттере.

Француз пребывал вне игры с ноября, когда травмировал лодыжку в матче с Лечче. В середине декабря он был прооперирован.

Предположительно, для полного восстановления Франку потребуется еще несколько недель.

Рибери перебрался на Артемио Франки прошлым летом после 11 сезонов в Баварии. Он успел сыграть за "фиалок" 11 матчей в Серии А и был признан лучшим игроком сентября в чемпионате.

Фиорентина идет на 13-м месте в Серии А. Следующую игру команда проведет восьмого марта против Удинезе.