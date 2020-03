Полузащитник Фиорентины Франк Рибери занимался вместе с остальными партнерами по команде, сообщили "фиалки" в Твиттере.

Француз пребывал вне игры с ноября, когда травмировал лодыжку в матче с Лечче. В середине декабря он был прооперирован.

Ribery is back training with the team 👌#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/bJTrvCEGF4