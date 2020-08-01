В заключительном туре итальянской Серии А Аталанта примет на своем поле Интер и попытается впервые в своей истории завоевать серебряные медали национального первенстве. Подопечные Антонио Конте, в свою очередь, будут отстаивать вторую строчку в турнирной таблице.

Интересно, что футболисты Интера выйдут на матч против Аталанты в новой гостевой форме, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. 

Напомним, матч Аталанта — Интер состоится сегодня, первого августа, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.