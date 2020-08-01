Италия

"Нерадзурри" сыграют последний матч сезона в обновленном комплекте.

В заключительном туре итальянской Серии А Аталанта примет на своем поле Интер и попытается впервые в своей истории завоевать серебряные медали национального первенстве. Подопечные Антонио Конте, в свою очередь, будут отстаивать вторую строчку в турнирной таблице.

Интересно, что футболисты Интера выйдут на матч против Аталанты в новой гостевой форме, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.