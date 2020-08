Официальный твиттер Милана презентовал третий резервный комплект игровой формы на следующий сезон.

Форма была разработана компанией Puma и выполнена в синем цвете. Отметим, что в презентации комплекта также участвовал Златан Ибрагимович, будущее которого в Милане пока неизвестно.

Fashion influences Milan. Milan influences the world 🌍

Tailor-made for a true Rossonero 🔴⚫️



Here's our 2020/21 Third kit! Order yours, now!👉🏻 https://t.co/KhlNmRQHrk

La nuova terza maglia per la stagione 2020/21👉🏻 https://t.co/Zj5cWArRqm#ThisIsMilan @pumafootball pic.twitter.com/alqAULR114