Италия

В честь годовщины основания римского клуба вспоминаем его славную историю.

Cегодня, 9 января, свое 121-летие празднует римский клуб Лацио. Эта команда никогда не была на первых ролях в мировом футболе, но всегда имела некий неповторимый шарм, привлекающий в свои ряды все новых и новых тиффози.

В этой статье Football.ua расскажет о главных событиях из истории этого прекрасного клуба. Конечно же, все мы не упомянем, ведь история "бьянкочелести", если в нее углубляться, заслуживает целой книги. Впрочем, не будем сильно обособлять – так можно сказать и о многих других клубах.

Первый клуб Рима



Кто бы не приводил какие-либо аргументы в пользу "первичности" в Вечном городе Ромы, нельзя идти против одной вещи – Ее Величества Истории. Спортивное общество Лацио (Societa Sportiva Lazio) было основано 9 января 1900 года благодаря группе энтузиастов, среди которых отдельной строчкой выделяется Луиджи Биджарелли – офицер войск Берсальеров и чемпион по бегу.



Сие действие проходило на Площади Свободы (Piazza del Liberta), где поклонники Лацио каждый год в полночь с 8 на 9 января собираются праздновать День рождения любимого клуба. Цветами были выбраны белый и небесно-голубой, ассоциирующиеся с флагом Греции – Родины первых Олимпийских игр. Символ клуба орёл напоминает о привязанности клуба к Риму — именно эта гордая птица была основополагающей на символике армии Римской Империи.





Первый год своего существования Лацио только бег и культивировал, но уже в 1901-м некий Бруто Сегеттини, успевший во Франции основать парижский клуб Расинг, объясняет создателям римского клуба правила новой игры, успевшей стать такой популярной в Англии.

"Завтра была война" или же Скудетто, которому не суждено было случиться



Разбираться в том, как проходили первые розыгрыши чемпионата Италии, можно неделями, а то и годами. Здесь мы не будем расписывать все тонкости, но скажем лишь, что там действовало разделение на группы по географическому признаку. И причем из одних групп команды выходили в другие, то есть все было максимально непонятно для человека, живущего в 2021-м году.



Свой квартет финального раунда сезона-1914/1915 (18-го розыгрыша итальянского первенства) выиграл Дженоа, финишировавший в своем квартете выше Торино, Интернационале и Милана. В решающем поединке генуэзцам нужно было сыграть с Лацио, который получил это право сразу после победы в квалификационном раунде, где он оказался выше двух тосканских команд – Пизы и Лукки, а также Романа — одного из "предков" Ромы. По сути, это и был финальный раунд, ведь надо понимать, что подбор и сила команд на Севере всегда были лучше.



В общем, возьмите во внимание последнее предложение, и сделайте вывод, почему Скудетто после вступления Италии в Первую мировую отдали именно "грифонам". Лацио за титул сезона-1914/1915 судится до сих пор, а в среде болельщиков "бьянкочелести" очень популярна шутка, что это единственное возможное Скудетто при Лотито. И то, разделенное на двоих…

В межвоенное время у Лацио было несколько шансов взять титул, и во многом это была заслуга феерившего в те годы Сильвио Пиолы – чемпиона мира 1938-го в составе Скуадры Адзурры и лучшего бомбардира в истории клуба. Правда, рекорд этот уже вот-вот побьет Чиро Иммобиле – трудно представить, что современному кумиру тиффози "орлов" может в этом деле помешать.

Сохранение клуба



Но времена Пиолы были уже после знакового для римского футбола 1927-го года. Тогда Лацио смог уберечься от слияния с другими столичными клубами и чудом сохранил свое существование.



Бенито Муссолини приказал создать в Риме одну сильную команду, которая сможет конкурировать с северными грандами, но "небесно-голубых" спасло то, что их преданным поклонником был фашистский генерал Джорджо Ваккаро, по совместительству являвшийся многолетним главой FIGC (Итальянской федерации футбола) времён правления Муссолини. Многие считают, что влияние Ваккаро на итальянский футбол было такое, что и в триумфах на Мундиалях 34-го и 38-го годов его заслуга больше, чем даже у тренера Витторио Поццо.



Из слияния же клубов Роман, Альба-Аудаче и Фортитудо-Про-Рома образовалась Рома, а римское дерби и по сей день является одним из самых страстных и ненавистных во всем мире.

Первый трофей

Первые послевоенные годы не запомнились для "орлов" ничем интересным, а самым радостным событием среди всей серости стал вылет Ромы в Серию B в сезоне-1950/1951. Тем самым "волки" стали первой римской командой, понизившейся в классе, и случилось это с легкой руки самого Лацио, обыгравшего заклятых врагов в дерби.



Но в сезоне-1957/1958, после серии довольно успешных бронзовых сезонов, "бьянкочелести" покорился Кубок Италии — первый трофей клуба случился аж через 58 лет после его основания.

В решающем поединке, состоявшемся 24 сентября 1958-го года на столичном Стадио Олимпико, римляне благодаря единственному голу на 30-й минуте в исполнении Маурилио Прини одержали минимальную победу над Фиорентиной. К слову, забил этот футболист в ворота своей бывшей команды. Тренировал же Лацио тогда Фельвио Бернардини – экс-игрок и Лацио, и Ромы, да к тому же успевший уже обоих и потренировать.

Знаменитая "банда Маэстрелли", завоевавшая первое Скудетто

Времена между первой победой в Кубке и первой победой в Серии А были воистину тяжкими для римского клуба. Тут были и вылет в Серию B, и невероятные финансовые проблемы, и много-много чего еще, выходящего за рамки данной статьи. Сейчас не об этом.



Помните начало предыдущей части текста, где мы говорили о том, что Лацио слегка помог Роме вылететь из Серии А? Так вот, капитаном тех "джалоросси" был некто Томмазо Маэстрелли, стабильно выходящий в центре поля "волков" то под 4, то под 8 номером. Однако ему было суждено стать одним из самых, а на тот момент – самым легендарным тренером в истории Лацио.



Та команда тоже заслуживает множество различных текстов. Это была настоящая банда с пистолетами в карманах, порой, чего уж таить, открывавшая из него и огонь – самый яркий пример случился перед одним из дерби чемпионского сезона, когда тиффози Ромы пришли с оскорбительными криками под отель, где отдыхали Джузеппе Уилсон, Джорджо Киналья и компания. Киналья, кстати, потом руками изображал выстрелы по болельщикам ненавистного клуба и на стадионе в день матча, а после гола показал желто-красной трибуне правой рукой жест, который затем дважды повторял Паоло Ди Канио.





В общем, Маэстрелли с ходу вернул команду в элиту итальянского футболу и едва не подарил поклонникам клуба невероятное достижение – чемпионство в первый же сезон после выхода из Серии B, однако последний тур с Наполи опустил команду на третье место.



Цель была достигнута через год, когда заветное Скудетто все же покорилось и особенно это было удивительным на фоне того, какие отношения были у футболистов внутри самой банды, о которой, по сути, можно было уже говорить скорее во множественном числе. Капитан Уилсон был "заодно" с Кинальей, Мартини – с Ре Чеккони, и тд и тп. Но на поле их объединяла одна великая идея – Лацио, а способствовал этому – главный тренер.



Однако сказка быстро закончилось. Рак печени и смерть Маэстрелли, убийство Ре Чеккони после нелепой попытки "прикольнуться" в ювелирном магазине, уезд Кинальи за океан, обвинение Джузеппе Уилсона, Бруно Джордано, Лионелло Манфредонии и Массимо Каччиатори в договорных матчах, которое увенчалось для игроков проблемами с итальянским законодательством, а для самого Лацио – изгнанием в Серию B. Президент Умберто Ленцини, которого смело можно наряду с Маэстрелли назвать кузнецом тех непродолжительных успехов, отошел от клубных дел.



70-е для "орлов" ужасно начались и ужасно закончились. Но то, что было в середине – затмевает в исторической памяти все.

Эра Краньотти – последние золотые времена



Следующий культовый период для Лацио продлился значительно дольше. В 1992-м году клуб купил пищевой магнат Серджио Краньотти и создал настоящую команду-мечту.



В 1998-м это увенчалось выходом в финал Кубка УЕФА и завоеванием первого за 40 лет и второго в истории клуба Кубка Италии. Еще через год – приездом в Рим двух первых еврокубков, признанных УЕФА (а розыгрыш Кубка обладателей Кубков сезона-1998/1999 был последним, так что Лацио стал последним обладателем в истории трофея) и чудом потерянным Скудетто. А в 2000-м – Скудетто уже завоеванным, тогда как золотые медали можно было смело класть в еще один Кубок, а затем и Суперкубок страны.

Добавим ко всему этому, что в сезоне-1997/1998 "бьянкочелести" 4 раза за сезон обыграли Рому, и именно за это, а не за что либо другое, фанаты клуба предложили воздвигнуть Свену-Йорану Эрикссону памятник (идея, правда, так и осталась нереализованной), а мемориальная доска с упоминанием об этом событии висит на базе клуба в Формелло.

Кстати говоря, швед — уже третий вслед за Бернардини и Маэстрелли эпохальный для клуба тренер, имевший "ромское" прошлое. Про Скудетто же скажем отдельной строчкой, что оба чемпионства клуб завоевал на второй сезон после того, как был к этому необычайно близок, но умудрился все упустить.

Благодаря тем временам Лацио полюбили многие. Сначала Фузер, Гаскойн, Синьори, Казираги и обезбашенные матчи команды Зденека Земана, затем – воспитанник клуба, капитан и мастер игры в обороне Неста, Михайлович с его феноменальной левой ногой и прекрасными штрафными, "собака" центра поля Симеоне, маэстро и гений паса Верон, будущий обладатель Золотого мяча Недвед и многое-многое другое, от чего у болельщиков "небесно-голубого" клуба на глазах наворачиваются слезы. Синтез итальянцев, аргентинцев, сербов и чеха с чилийцем под руководством шведа – так можно описать тот замечательный римский интернационал.

Но потом дело пошло-поехало немножко в другую сторону. То Эрикссон сломя голову ломанулся в не родную для себя сборную Англии, то корпорация Cirio, принадлежавшая Краньотти, уже в 2002-м году приказала долго жить. И по сей день Дон Серджио вспоминает те времена со слезами на глазах.

Кубок, завоеванный в дерби

В последующие годы, ознаменовавшиеся президентством сначала Уго Лонго, а затем и Клаудио Лотито, доселе управляющего клубом, ничего хорошего не происходило. Кроме разве что спасения от верного банкротства, если, конечно, это можно назвать успехом после двух еврокубков и Скудетто…





Однако Кубок Италии, завоеванный командой Владимира Петковича в сезоне-2012/2013, стоит позитивным особняком. Впервые в истории в финале турнира сошлись две римские команды, и именно Лацио в этом матче одержал победу благодаря единственному мячу Сенада Лулича. Такая себе боснийская виктория – гражданство именно этой страны имеют и главный тренер клуба тех времен, и автор гола.



Выражение "Lulic 71" с тонким намеком на минуту, когда случился победный гол в том матче, и по сегодняшний день является некой насмешкой над романистами со стороны лациале. Тем более, учитывая "любовь" "джалоросси" к поражениям с довольно символичным в этой связи счетом 1:7.

Наши дни – время командных и личных рекордов

В прошлом сезоне все шло к тому, что именно Лацио станет первым клубом, сумевшим прервать гегемонию Ювентуса. Команда под руководством экс-игрока последнего чемпионского состава Симоне Индзаги установила собственные рекорды по победной и беспроигрышной сериям – 11 и 20 матчей соответственно.

К тому же, впервые за 30 лет на выезде в рамках чемпионата был обыгран Милан, впервые за 16 лет – в чемпионате дома Ювентус, а Наполи – впервые за 5 лет хоть где-то. Не забываем также о том, что Кубки и Суперкубки команде время от времени таки достаются – что уж говорить, до 20 января, когда сыграют Ювентус и Наполи, Лацио все еще является действующим обладателем второго из названных трофеев.

Всему помешало наступление коронавируса и после длительного карантина имеющий откровенно слабую скамейку Лацио покатился вниз. Вместо первого места – всего четвертое, хотя позиция в групповом турнире Лиги чемпионов впервые за 13 лет была обеспечена. А сейчас, как мы знаем, обеспечен уже и выход в 1/8, где римлян ожидает Бавария.



Несмотря на неуверенную игру команды в нынешнем чемпионате, добавляет всему этому интереса, что Штефану Раду осталось 9 матчей до установления рекорда по количеству матчей за "орлов", а Чиро Иммобиле – совсем чуть-чуть голов до обретения статуса лучшего бомбардира в истории клуба. Так что как бы не относились болельщики Лацио к персоне Клаудио Лотито, его невеселое и скупое правление войдет в историю клуба чуть приукрашенным воспоминаниями о таких вот немаловажных деталях.

Глеб Скрипченко, Football.ua