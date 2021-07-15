Италия

Директор Интера прокомментировал слова португальца.

Директор Интера Беппе Маротта высказался о словах нового тренера Ромы Жозе Моуринью о том, что "легко выиграть, если не платить зарплату звездным игрокам".

"Мы давно знаем Моуринью, он — старый хитрый лис, привыкший провоцировать своих оппонентов и добиваться их реакции", — приводит слова Маротты Football Italia.

Отметим, что у "нерадзурри" есть серьезные финансовые проблемы, из-за которых они задолжали зарплату своим работникам. Отсутствие инвестиций также вынудило Антонио Конте покинуть клуб.

Напомним, что ранее Флорентино Перес назвал Жозе Моуриньо ненормальным парнем с ужасным эго.