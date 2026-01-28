Італія

Гравець невпевнено проводить перший сезон у Мілан.

Бразильський півзахисник Луїс Енріке влітку минулого року перейшов до міланського Інтера із французького Марселя за 22,8 млн євро.

Після першої частини поточного сезону важко оцінити, наскільки трансфер 24-річного виконавця себе виправдав, адже на його рахунку було лише 1284 хвилини в 23 матчах та один гольовий пас.

Утім, інтерес довкола гравця з боку інших клубів не згасає.

Англійський Борнмут цієї зими вийшов на "змій" із пропозицією оренди футболіста до кінця сезону з подальшим правом викупу за 18-20 млн євро.

Клуби почали активні перемовини й найближчим часом очікується на рішення міланського колективу.