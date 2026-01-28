Італія

Слово надається клубам.

Італійський Наполі відчуває кадровий дефіцит у ланці атаки через травми ключових виконавців.

Саме тому в останні дні зимового трансферного ринку "Партенопеї" намагатимуться посилити власну ротацію.

Можливо, це відбудеться за рахунок підписання бразильського нападника лісабонського Спортінга Аліссона Сантоса.

23-річний виконавець перебрався до Європи минулого літа з клубу Віторія за 2,1 млн євро, і в першій частині сезону в якості гравця ротації оформив два голи та два асисти за 29 матчів (676 хвилин).

Наполі домовляється із Спортінгом щодо ціни цього трансферу, а тим часом гравець уже погодився на контракт до 2031 року.