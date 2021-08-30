Италия

Представляем вашему вниманию видео взятий ворот из чемпионата Италии.

Во втором туре итальянской Серии А команды слегка сбавили взятый неделей ранее темп, однако все равно сумели за счет отдельных сверхрезультативных поединков выйти на высокие показатели результативности.

Лишь в двух матчах из десяти болельщикам вовсе не удалось увидеть забитые мячи — отличились в негативном контексте Сассуоло и Сампдория, а также Аталанта и Болонья.

А еще в трех матчах результативные удары приходили лишь с одной стороны — Рома не оставила шансов Салернитане (4:0), Удинезе разобрался с Венецией (3:0), а Ювентус сенсационно уступил на своем поле Эмполи (0:1).

Видео голов второго тура Серии А: