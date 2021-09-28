Италия

Игра регулярного чемпионата была досрочно заершена из-за произвола тренера одной из команд.

Матч 7-го дивизиона чемпионата Италии между командами Оледжо-Кастелло и Карпиньяно был омрачен скандалом.

Во втором тайме тренер Карпиньяно Джованни Алози получил красную карточку за споры и ругательства. Но он был не согласен с таким решением, выбежал на поле и кулаком ударил по лицу главному арбитра встречи Андреа Фелису.

Судья не стал продолжать матч и дал свисток об окончании поединка.

Интересно, что после инцидента Алози извинился и подал в отставку с поста тренера.